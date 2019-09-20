HABER /  HAVA DURUMU

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da katliam! Bütün ailesini öldürdü
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı
American Airlines Müslüman yolcularının uçuşunu iptal etti
Selahattin Demirtaş hakkında bir soruşturma daha!
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Rusya İran bankalarıyla iş birliğine devam edecek
Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu!
Güney Kore seri katilin kimliğini 30 yıl sonra tespit etti
CBS Sport canlı şifresiz uydu frekansları! UEFA Şampiyonlar ligi maçını veriyor
Yorumlar