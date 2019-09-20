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ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı. Trump, İran'a yönelik olası askeri müdahale için, "ABD, her zaman hazır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak" şeklinde konuştu.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır" değerlendirmesinde bulundu.

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