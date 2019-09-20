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İstanbul'da katliam! Bütün ailesini öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, baba ve iki kardeşini öldürdü.

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

Cinayetler gündüz ortaya çıktı

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

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