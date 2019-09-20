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Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2,1 milyar dolar çekilecek.

Merkez Bankası resmi sitesinden, "Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

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