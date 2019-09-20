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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi. Uğurcan'a yıllık 3.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" denildi.

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