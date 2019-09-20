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Bartın'da bir kişi polisin dur ihtarına uymadı ve duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı

BARTIN'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak istediği sırada otomobiliyle bahçe duvarına uçtu.

BARTIN'ın Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; B.A.'ya, idaresindeki 74 DE 754 plakalı otomobiliyle tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, polisin ihtarına uymayınca hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü olay yerinin yakınındaki çay bahçesinin duvarına çarparak durabildi.

Sürücü B.A. ile yanında bulunan arkadaşı A.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü B.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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