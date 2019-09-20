Neslican Tay öldü 4. kez kanseri yenemedi Kötü haber geldi

Kendisi duyurmuştu

Neslican, kansere 4. kez yakalandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti.