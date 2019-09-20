Neslican Tay öldü 4. kez kanseri yenemedi Kötü haber geldi
Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), yoğun bakıma alınmıştı.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü.
Neslican ile ilgili tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör'e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 saat 21.20’de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.
Kendisi duyurmuştu
Neslican, kansere 4. kez yakalandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti.