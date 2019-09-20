'Kocam yok evde tekim bana gel' diye mesaj atmıştı kocası ilişkiyi öğrenince
ADANA'da eşiyle birlikte sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürttüğü ileri sürülen ve müebbet hapis cezası alınan firari anne saklandığı evde yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi 233 Sokak girişinde 21 Eylül akşamı meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali G., kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.’yı (14) evinin yakının da yakalarken olayda kullanılan suç aletini de buldu.
Cep telefonu mesajları ortaya çıktı: Oğlunun ifadelerini şüpheli bulan polis, annenin cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelmede annenin Ali Genç'e "Kocam yok evde tekim bana gel" ve "İstersen taksiyle ben geleyim adres ver" diye mesajlaştığı Ali Genç'in de "Ben sana gelirim" diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Ancak buna rağmen anne aralarında ilişki olmadığını ileri sürdü.
İlişkisini öğrenen kocasına kendisini rahatsız ettiğini söyledi: Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü. Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuksuz yargılanırken kayıplara karıştı: Ancak 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada anne ve baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 21 Ağustos ayında ise mahkeme anneye sevgilisini oğluna öldürtmekten müebbet hapis cezası, babaya cinayete iştirak etmekten tahrik indirimi de uygulayarak 18 yıl çocuğa ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çocuk ol olduğu günden bugüne cezaevinde olması ve yaşının da küçük olmasından dolayı karar sonrası tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan anne ve babaya ise yakalama kararı çıktı. 18 yıl hapis cezası alan baba başka bir suçtan cezaevinde bulunurken anne ise kaçarak izini kaybettirdi.