'Kocam yok evde tekim bana gel' diye mesaj atmıştı kocası ilişkiyi öğrenince

İlişkisini öğrenen kocasına kendisini rahatsız ettiğini söyledi: Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü. Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.