HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Kötü haber geldi

Uzun süredir sakatlıkla boğuşan Beşiktaş yıldız oyuncusu Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyordu ancak dönüşünün Trabzonspor maçına kaldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir an önce golcüsü Burak Yılmaz'ın takıma geri dönmesini bekliyordu. Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen ve dün gece de Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar'da Avcı, ligdeki Gazişehir sınavında Güven Yalçın'ı forvette oynatmış ancak genç oyuncudan istediği verimi alamamıştı.

Başakşehir maçında riske edilmeyecek

Sağlık ekibinin sakatlığı sebebiyle sıkı bir tedavi sürecine soktuğu Burak'ın, antrenmanlara başlamasına rağmen beklendiği gibi Başakşehir mücadelesinde oynamayacağı iddia edildi.

Ayak tarak kemiğindeki çatlak hala ağrı yaptığı için tedavisi dikkatli bir şekilde yapılan tecrübeli futbolcunun, bu sebepten Başakşehir karşısında riske edilmeyeceği bildirildi.

İlgili Haberler
Kötü sonuçlarından ardından Beşiktaş travma yaşıyor Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağını çekti! Fikret Orman istifa
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri CBS Sport canlı şifresiz uydu frekansları! UEFA Şampiyonlar ligi maçını veriyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Polatlı'da define avcıları rüyalarında gördükleri yeri kazdı işte sonuç
Mısır'da halk sokaklara döküldü! Darbeci Sisi'yi 'tutuklayın' çağrısı
ABD Suudi Arabistan ve BAE'ye ek asker gönderiyor
Bartın'da bir kişi polisin dur ihtarına uymadı ve duvarına çarptı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Eminönü'nde otelde çıkan yangın büyük panik yarattı
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme
American Airlines Müslüman yolcularının uçuşunu iptal etti
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi
Yorumlar