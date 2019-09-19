CBS Sport canlı şifresiz uydu frekansları! UEFA Şampiyonlar ligi maçını veriyor

Türkiye'de UEFA ve Şampiyonlar ligi maçlarını beIN Sports kanalı şifreli olarak yayınlıyor. Haliyle bir çok kullanıcı şifresiz kanal arayışına giriyor. Bu yıl Azeri kanalları için de CBS Sport şifresiz maç yayınları ile öne çıkıyor. Galatasay'ın maçını veren CBS Sport Başakşehir maçını da şifresiz izleyiciye sunuyor. CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta.