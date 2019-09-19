CBS Sport canlı şifresiz uydu frekansları! UEFA Şampiyonlar ligi maçını veriyor
Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarını Azerbaycan CBS Sport kanalı şifresiz olarak veriyor. CBS Sports'un uydu frekanslarını nasıl ayarlayacaksınız işte bilgiler.
Türkiye'de UEFA ve Şampiyonlar ligi maçlarını beIN Sports kanalı şifreli olarak yayınlıyor. Haliyle bir çok kullanıcı şifresiz kanal arayışına giriyor. Bu yıl Azeri kanalları için de CBS Sport şifresiz maç yayınları ile öne çıkıyor. Galatasay'ın maçını veren CBS Sport Başakşehir maçını da şifresiz izleyiciye sunuyor. CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta.
Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
Uydu frekansını nasıl ayarlayacaksınız? Adım adım yazdığımız süreçleri izleyin:
1. aşama: Eğer Türksat çanağına ayarlayacaksanı; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.
2. aşama: Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.