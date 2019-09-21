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Mısır'da halk sokaklara döküldü! Darbeci Sisi'yi 'tutuklayın' çağrısı

MISIR'da darbeci Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapılmıştı. Mısırlılar Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Sisi'yi protesto etmeye başladı. Polis protestocuları gözaltına almaya başlarken, meydan etrafındaki dükkanları da kapattırıyor.

İspanya’da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırmıştı.

Saraya giden yollar ve köprüler kapatıldı

Çağrının ardından, yerel kaynaklarca, güvenlik güçlerinin ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığı, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığı bilgisi aktarıldı.

Halk Tahrir meydanı'nda 

Ancak tüm önlemlere rağmen büyük bir kalabalık Tahrir Meydanı'nda toplanarak darbeci Sisi aleyhine sloganlar atmaya başladı.

Polis gözaltılara başladı

Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı. Öte yandan, polisin Tahrir Caddesi üzerindeki dükkanları kapattırdığı ifade ediliyor.

Sisi'yi tutuklayın

Mısırlılardan psikolojik korkuyu aşıp sokaklarda barışçıl gösterilere katılmalarını isteyen Muhammed Ali, Savunma Bakanlığına seslenip "Sisi'yi tutuklayın!" dedi. Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.

ABD gezisi iptal edebilir

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği belirtiliyor.

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