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Falcao'nun yeni bir getirisi! Kolombiya'da Galatasaray canlı yayınlanacak

Galatasaray, Falcao'yu transfer ederek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Kolombiya'da yayın yapan Win Sports kanalı, sarı-kırmızılı takımın maçlarını canlı yayınlama kararı aldı.

Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu transfer sürecini yakından takip eden golcü oyuncunun ülkesi Kolombiya'da bu kez yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kolombiya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Falcao'nun Galatasaray formasıyla oynayacağı maçların her hafta canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.

Kolombiya spor kanallarından Win Sports TV, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Galatasaray'ın maçlarını her hafta yayınlayacağını açıkladı.

İlk yayın: G.Saray - F.Bahçe

Win Sports TV'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın ilk olarak 28 Eylül'de Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe derbisinden sonra oynayacağı tüm lig maçlarının da Win Sports TV'de olacağı belirtildi.

41 bin kombine satıldı

Öte yandan Kolombiyalı golcünün transferi kombine satışlarını da etkiledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, kombine kartların tükendiğini duyurdu. Cimbom'un 41 bin 498 adet satış gerçekleştirdiği öğrenildi.

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