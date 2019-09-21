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AK Parti'den istifa eden Davutoğlu taraftarlarına zor soruyu Mehmet Metiner sordu

Ahmet Davutoğlu'nu kuracağı partiye katılmak için AK Parti'den istifa edenlerin son seçimde AK Parti lehine paylaşımda bulunduğunu söyleyen AK Partili Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, "Erdoğan son seçimden sonra mı değişti" diye sordu.

Ahmet Davutoğlu için her gün AK Parti'den istifa haberleri geliyor. Yollarını ayıranların son seçimde aday adayı olmaları, eski vekiller il ve ilçe başkanları olması dikkat çekiyor.

İstifa ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaları ve kullandıkları ifadeler eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner'i kızdırdı.

Son seçimde AK Parti lehine paylaşımda bulunmuşlar

"Siyasetin Moğalları" başlıklı yazısında AK Parti'den istifa edenleri topa tutan Metiner, "Son seçimde sahada olduklarını göstermek için paylaşımlarda bulunmuşlar. Ne olur ne olmaz diye. Merak ediyorum: Erdoğan son seçimden sonra mı değişti veya AK Parti istikametini şaşırdı? Çocuklar bile güler buna... " diye yazdı.

"Dava" ve "ilke" gerekçesine tepkisi

Makam ve mevki peşinde koşmakla suçladığı kişilerin "dava" ve "ilke" gerekçesine sarılmalarını, mert ve dürüst olmamakla eleştiren Metiner, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Adamcağız kendini o kadar çok önemsiyor ki ayrılma gerekçesini açıklamak için kitap yazıyor nerdeyse!  Güler misin ağlar mısın?  Egosu bu kadar şişkin insanların bir de “dava” ve “ilke” demelerine bilmem ki ne demeli! 

Tam bir tiyatro!  Kötü ve kekremsi!  Kendileri çok iyi, geri kalan herkes çok kötü!  “Yeni siyaset” ve “İlkeli duruş” dedikleri bu ise “siyasetin moğolları” olmaya devam etsinler.  Moğolların siyasetteki işlevine soyunmak onları tarih nezdinde itibarsızlaştırıp tüketir."

Mehmet Metiner'in yazısının tamamı

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