28 Şubat'ın kudretli komutanları! Ev hapsinde tutuldukları villada ilk kez görüntülendi

Doksanlı yılların sonuna damgasını vuran 28 Şubat'ta etkili olan komutanlar, tatil cenneti Bodrum'da ev hapsinde tutuldukları villalarında ilk kez görüntülendiler.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Erol Özkasnak'ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın Bodrum'da yaşadıkları öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol

Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü.

Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.