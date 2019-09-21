Neslican Tay 4. kanseri yenemedi! O şuursuz bu paylaşımı yaptı: Bu çıplaklıkla cennete gitmesi zor

Neslican Tay'ın ölüm haberi herkesi ağlattı. Mücadele etmeyi öğretip giden Neslican'ın arkasından yapılan bazı paylaşımlar ise biz ne ara bu kadar kötü olduk dedirtti. Çok tartışılan paylaşımı yapan kişinin Neslihan S. olduğunu söyleyen Avukat Umur Yıldırım, "Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin" diyerek sert çıktı.