Neslican Tay 4. kanseri yenemedi! O şuursuz bu paylaşımı yaptı: Bu çıplaklıkla cennete gitmesi zor
Kansere karşı verdiği mücadeleyle sembol olan Neslican Tay'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 4. kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay için "Bu çıplaklıkla cennete gitmesi zor" diyen şuursuz kişinin kimliği tespit edildi.
Neslican Tay'ın ölüm haberi herkesi ağlattı. Mücadele etmeyi öğretip giden Neslican'ın arkasından yapılan bazı paylaşımlar ise biz ne ara bu kadar kötü olduk dedirtti. Çok tartışılan paylaşımı yapan kişinin Neslihan S. olduğunu söyleyen Avukat Umur Yıldırım, "Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin" diyerek sert çıktı.
Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, dün akşam hayatını kaybetti.
Hastanenin duyurduğu acı haber sonrası Türkiye yasa boğuldu ve binlerce kişi taziye mesajı yayınladı. Ancak bir kullanıcı Neslican hakkında skandal sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
"Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..."
@AkFeraset" kullanıcı adlı, "Nesl-i Han" isimli bir Twitter hesabından Neslican için yapılan paylaşımda, "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." diye yazıldı.