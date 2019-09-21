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Beğenip Amerika'ya götürdüler! Yazılım öğrenip sosyal medya platformunu kurdu

İhlas Haber Ajansı

BURSALI girişimci, çalıştığı firmanın götürdüğü Amerika gezisinde yazılım öğrenip, kendi sosyal medya platformunu kurdu.

Bursa’da uzun yıllar fabrikada çalışan ve aldığı ücret yetmediği için Amerikalı bir firmanın dışarıdan pazarlama işlerini yapan Erkan Akçaseven, bu işte başarılı olunca firma tarafından ABD’ye götürüldü. Burada yazılım alanında gelişmeleri inceleyen Erkan Akçaseven, yazılımla ilgili bilgiler edindi. Türkiye’de otomobil satışı, tamiri, teknik servisi hakkında bilgi paylaşımı yapılabilecek, fotoğraf ve yazı paylaşılabilecek sosyal medya platformu kurdu.

Firma beni Amerika’ya götürdü

Başarı hikayesinin Amerika gezisiyle başladığını belirten Otoboni kurucusu Erkan Akçaseven, şöyle konuştu: Bursa’da lojistik fabrikasında çalışırken ek iş yapmaya karar verdim. Bir Amerikan firmasının ürünlerini pazarlamaya başladım. Bu işte başarılı olunca firma beni Amerika’ya götürdü. Burada yaptığım araştırmalarda yazılımları araştırdım ve ülkeye döndüğümde kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdim.

Platform çok beğenildi

Çalışmalara hız vererek içinde fotoğraf, video, yazı paylaşılabilen, otomobil tutkunlarının araçlarını ücretsiz satabileceği ve araç alacakların istifade edebileceği, isteyenin Türkiye’nin neresinde olursa olsun tamirci bulabileceği sosyal medya platformu kurdum. Kurduğum sosyal medya platformu çok beğenildi. Burada karmaşık bir düzen yok, bir şey aramak isteyen aradığı ürünü kolayca bulabiliyor.

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