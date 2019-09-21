Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Teknofest'te son dakika açıklamalar... Erdoğan, "Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar." diye konuştu.

"Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler." diye konuştu.

"Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz." diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Devam edeceğiz

-Yoğun ilgiyle karşılaştığımız uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hedef artık 1 milyona ulaşmak

-Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak.

"Ekonomimizi de hedef aldılar"

-Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var.

HDP önündeki eylemler

-Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden kormuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum.

Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar.

6-7 Ekim olayları

-Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

"Ölümden öte köy mü var"

-Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler.

Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir.

"Gizli saklı değil, açık ve net"

-(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız.

"Bedel ödemeyi göze almış bir milletiz"

-Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz.