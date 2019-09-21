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Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ağladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde 4. kez yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret etti. İmamoğlu göz yaşlarını tutamayarak ağladı.

Kanserle ettiği mücadele herkese örnek olan Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dün akşam dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, Tay’ın ailesini hastanede ziyaret edip başsağlığı diledi. Duygu dolu anlar yaşayan İmamoğlu ağladı.

Göz yaşlarına hakim olamadı

Kızları Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede fenalaşan aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, gözyaşlarını tutamadı. İmamoğlu ayrıca ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.


 Cenazesi Rize'ye gönderildi

Öte yandan Neslican Tay'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize’ye gönderildi. 

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