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Fatih Terim'den Yeni Malatya maçında sürpriz 11! İki yıldızı kızağa çekecek

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü Brugge deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, yarın Yeni Malatyaspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Terim Mariano ve Yuto Nagatomo'yu yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, gözünü Malatyaspor’a çevirirken tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in bu maçta kadroda bir iki ufak dokunuş yapması bekleniyor.

Yıldızlar oynadıkça kendine gelecek 

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde tatminkar performans sergileyen Yuto Nagatomo ve Mariano’nun Malatya’da yedek kulübesinde oturacağı öğrenilirken, bu iki yıldızın yerlerini Şener Özbayraklı – Ömer Bayram’ın dolduracağı bildirildi. Transfer sezonunda alternatifli bir kadro oluşturan Terim’in fizik olarak hazır görünmeyen Lemina, Falcao, Seri gibi yıldızları yine sahaya sürmesi beklenirken, Dortmund macerasıyla birlikte Celta Vigo’da da forma giymeyi unutan Emre Mor’un oyuna sonradan dahil olacağı belirtildi.

Süper Lig’de 4 hafta sonunda 7 puan toplan Galatasaray’ın, Yeni Malatyaspor karşısına çıkması beklenen 11 şöyle;

Muslera - Şener Özbayraklı – Luyindama – Marcao - Ömer Bayram - Nzonzi – Lemina – Seri - Babel - Feghouli – Falcao 11’iyle sahaya çıkması (Akşam)

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