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Neslican Tay'ın cansız bedenini gören yakınından duygulandıran sözler

Kansere karşı verdiği mücadeleyle sembol isim olan Neslican Tay dün akşam yaşama veda etti. Neslican'ın cansız bedenini gören yakını "Gelin gibi olmuş, artık iki bacağı var" sözleriyle duygulandırdı.

Neslican'ı uzun zamandır tanıyan kuaför Yusuf Yalmancı ise Neslican'ın hayatını kaybettiği hastaneden tüm gelişmeleri paylaştı.

"O kadar güzelleşmiş ki artık iki bacağı var"

Yusuf Yalmancı, Neslican'ın ölümüyle bir üzüntüyü yaşadığı dile getirerek hastanede yaşanan tüm gelişmeleri aktardı. Neslican'ın ablasının kız kardeşinin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdiği duyuran Yalmancı, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Neslican'ın yakınlarıyla konuştu. Tay'ın cansız bedenini gören bir kadınla konuşan Yalmancı, duyduklarını şu sözlerle anlattı: Neslican'ın dayısıyla beraberim. Yarın öğle namazında Rize Sahil Camii'nde cenaze kalkacak. Ben de orada olacağım, herkesin başı sağolsun. Yanımda bir tane abla var 'Neslican'ı gördün mü?' dedi. Ama ben görmeye dayanamam. Annemin bile cenazesine bir kez açıp baktım.

'Gelin gibi olmuş, o kadar güzelleşmiş ki artık iki bacağı var' diyor."

Ne olmuştu?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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