Kazandığı belediyelere CHP'den 6 aylık performans analizi

CHP, yerel seçimlerde kazandığı toplam 11 büyükşehir ve 10 il belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin 6 aylık performanslarını analiz edecek.

CHP, buna ilişkin Genel Merkez bünyesinde Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi kurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi bütçe gerçekleşmelerini, vaatlerin yapılıp yapılmadığını ve halk memnuniyetlerini ölçerek, belediyelerin 6 aylık durumunu analiz edecek.

Sonuçlar başkanların önüne konulacak

Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan Belediye Başkanları Toplantısı’nda bu sonuçlar analiz edilerek, başkanların önüne konulacak.

Performans sonuçlarına göre belediyelerin yanlış ve eksik uygulamalarının belirlenmesinin yanı sıra başarılı belediyeler de olumlu uygulamalarıyla bütün belediyelere örnek gösterilecek.

"Bütçe performanslarıyla ilgili bir ekip kurduk"

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ekim ayı içerisinde hazırlıklarımızı yaptık. Bütçe performanslarıyla ilgili bir ekip kurduk. Ekim ayında bütün belediyelerimizin performanslarını, 6 aylık tespitlerimizi ortaya koymuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Torun, genel sonuçlarla belediyelerin yatırıma ne kadar kaynak ayırdığı, personele ne kadar harcama yapıldığı gibi mali tabloda herhangi bir iyileşme olup olmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Memnuniyet de ölçülecek

Seçimi kazanan belediye başkanlarının seçim vaatlerinden hangilerini gerçekleştirdiğinin araştırılacağını söyleyen Torun, halkın memnuniyetinin de ölçüleceğini belirtti. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, belediyelere hem proje hem de finansman kaynağının bulunması konusunda destek vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerin ardından yapılan ilk belediye başkanları toplantısında ortak sorun alanları tespit edilmişti. Bir sonraki toplantıda ortak çözüm önerileri ve dünyada yapılmış başarılı projeleri ve başarı hikâyelerini sunacağız."