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Askere gidecekler dikkat! Tarih belli oldu!

MSB'den yapılan açıklamada, "Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 eylül 2019 tarihinde e-Devlet'ten ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" denildi.

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

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