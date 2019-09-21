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Bilecikspor ile 1299 Bilecik Kulübü maçı! Bekar erkekler bu maçı izleyemeyecek

Bilecikspor ile 1299 Bilecik Kulübü arasındaki maçı sadece evli erkekler eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebilecek.

Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun açılış müsabakası olan Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçı öncesi Bilecik'te stat skandalı yaşandı. Kentte mücadelenin oynanması için koşulları sağlayan bir stat bulunamadı. Bu yaşanan sıkıntıların ardından Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri, Bilecik Şeyh Ebabali Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan sentetik sahada incelemelerde bulundu.

12 yaşından küçük çocuklar

Engin Toku, buranın futbol oynamaya elverişli bir alan olduğunu vurgularken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da stat çevresinin iyi olduğunu belirtti. Bunun üzerine müsabaka bu stada verilirken, maçı sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verildi.

Erkekler eşleriyle izleyebilir

Bu olay sonrası taraftarların tepkisi üzerine Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, girişimlerde bulunarak maçı evli erkeklerin eşleri ile birlikte seyretmesi konusunda emniyete başvuru yaptı. Yapılan bu başvuru kabul edilirken, konu hakkında Bilecikspor Kulübü'nden şu açıklama yapıldı: Yönetim kurulumuz, yarın oynayacağımız müsabakada erkek seyircilerin tribüne alınması yönünde ilgili mercilerle görüşerek girişimlerde bulunmuştur.

Bulunduğumuz girişimler neticesinde erkek seyircilerimiz tribünde eşleriyle birlikte yer alabilecektir.

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