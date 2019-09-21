Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ruiz bir ay sahalarda olmayacak

Beşiktaş yeni bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Bratislava maçında sakatlanan Victor Ruiz, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 1 galibiyet alan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de yeni stoperi Victor Ruiz'den geldi.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanıp çıkan İspanyol stoperin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kasığında yırtık tespit edildi

İspanyol oyuncunun kontrollerin ardından kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Victor Ruiz, Süper Lig'de 4 maçta da forma giyerken tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalmıştı.