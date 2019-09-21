Suzuki Katana’yı Türkiye’de satışa sundu

Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, street tarzı motosiklet arenasına damgasını vuracak yeni model Katana’yı Türkiye’de satışa sundu.

Büyük bir özenle geliştirilen ve 1980’lerdeki efsanevi modelden retro esintiler sunan Katana, ileri teknoloji özellikleri ve mükemmel bir performans sunan 999 cc hacmindeki 150 HP güç üreten motoruyla fark yaratıyor.

Keskin burun tasarımıyla ve agresif bir görünüme de sahip olan yeni Katana, LED farları ve stop grubuyla modern bir görünüm sergiliyor. Yeni Suzuki Katana, Eylül ayında 139 bin 500 TL tutarındaki avantajlı nakit fiyatıyla motosiklet tutkunlarına sunuluyor.

Katana’yı Türkiye’de satışa sundu

Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, street tarzı motosiklet arenasına damgasını vuracak yeni model Katana’yı Türkiye’de satışa sundu. İlk olarak çıktığı 1981 yılından bugüne birçok markanın birçok modeline de tasarım anlamında ilham olan Katana’nın yeni versiyonu, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunurken; ileri teknoloji seviyesi, güvenlik özellikleri, yüksek güç ve verimliliğe sahip motoru ve konforlu sürüş pozisyonu ile fark yaratıyor.

Keskin burun tasarımıyla agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor.

Mükemmel bir frenleme performansına sahip

Çok gelişmiş elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 silindirli motor, Katana’da 150 HP güç üretiyor. 2005-2008 yılları arasında üretilen GSXR100’de kullanılmış olan motorun güncellenmiş versiyonu olan motorda, yeni bir gaz kelebeği kontrol sistemi kullanılarak, yüksek torkun daha geniş bir devir bandına yayılması amaçlanıyor. Özel 4-2-1 egzoz manifoldu ile donatılan Katana; kompakt, oldukça hafif ve bir o kadar rijit bir alüminyum şasi tarafından destekleniyor. Güçlendirilmiş ultra hafif salıncaklara sahip olan motosiklet, 4 pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Fujico fren diskleriyle mükemmel bir frenleme performansına sahip.

Kaydırmalı debriyaj sistemi yer alıyor

Suzuki’nin efsanevi modelinde ayrıca; modele özel geliştirilen Dunlop lastikler, üç farklı sürüş modu ve torkun optimum seviyede yola iletilmesine olanak tanıyan sınırlı kaydırmalı debriyaj sistemi yer alıyor.

Yeni Suzuki Katana, Eylül ayında 139 bin 500 TL tutarındaki avantajlı nakit fiyatıyla motosiklet tutkunlarına sunuluyor.