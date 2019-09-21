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Ukrayna ile Türkiye havacılık alanında işbirliğini artırmak için anlaştı

İki ülke içişleri bakanları Arsen Avakov ile Süleyman Soylu'nun havacılık alanında işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıkları açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, Twitter hesabından, İstanbul’da görüştüğü Türk mevkidaşı Soylu ile havacılık alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını duyurdu.

​“Türkiye tarafı İstanbul’daki Teknofest’te sergilenen AN-178 uçağımızla ilgilendi” açıklamasını yapan Avakov, Soylu’yu Ukrayna İçişleri Bakanlığı tatbikatlarına katılması için davet ettiğini de belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan da Teknofest için İstanbul’a gelen Avakov ile Soylu arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildiği açıklaması gelmişti.

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