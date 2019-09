Ukrayna ile Türkiye havacılık alanında işbirliğini artırmak için anlaştı

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, Twitter hesabından, İstanbul’da görüştüğü Türk mevkidaşı Soylu ile havacılık alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını duyurdu.

With the head of Turkish MOI @suleymansoylu agreed to strengthen cooperation in aviation area. Turkish side is interested in our AN-178, presented on #TEKNOFEST in Istanbul. We'll buy 13 of them for Emergency Service and NGU. Invited S.Soylu to visit MOI exercises in Stare🇺🇦 pic.twitter.com/Td3OK0gHpw