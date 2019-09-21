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Eski sevgilisi sandı yanlış kadını vurdu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 67 yaşındaki Ali K., kızının evinde balkona çıkan 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi. Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi. 

Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.'den daha önce de tehditler aldığını söyledi.

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