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ABD’de gece kulübüne saldırı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Lancaster County bölgesinde yerel saatle 02.42 sularında Old Skool Sports Bar & Grill isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Lancaster County Şerifi Barry Faile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü ve 8 kişi de yaralandığını açıkladı.

Kulübün içinde ve dışında ateş edildiği bilgisi doğrulayan Şerif Faile, “Bu birçok insanın şahit olduğu şiddetli ve büyük bir silahlı saldırı.

2 kişi öldü ve yaralıların arasında durumu ciddi olanlar var. Silahlı saldırgan ya da saldırganlarla ilgili olarak kulüpte olan herkesle konuşmamız gerekiyor.

Tanıkların derhal bizimle iletişime geçmesini, bu ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olanların gözaltına alınmasına teşvik ediyorum” dedi.

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