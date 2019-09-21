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Meral Akşener İstanbul hedefini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başlattığı üyelik kampanyaları kapsamında İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Üsküdar Meydanı'nda partisinin üyelik kampanyası kapsamında kurulan standı ziyaret eden Akşener, üye kayıtlarını yaparak vatandaşlarla ve partililerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Beşiktaş Çarşısı'nda kurulan standa geçen Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek partisine katılmak isteyenlerin işlemlerini gerçekleştirdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun başlattığı kampanyaya destek vermek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Hedef 100 bin üye
Kavuncu'nun İstanbul'da adayların ön seçimle belirlenmesini istediğini ve bunun için 100 bin yeni üye hedefi koyduğunu dile getiren Akşener, "Öyle talebi var. Bu bir iddia. O yüzden sizinle paylaştım ki kayda geçsin diye. 100 bin imzayı o tamamlayacak arkadaşlarıyla birlikte." diye konuştu.

Akşener, son olarak da Bakırköy Meydanı'nda kurulan standı ziyaret ederek burada da üye olanlara rozetlerini taktı.

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