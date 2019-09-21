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Lille'e gideli iki ay oldu dev kulüp Yusuf'un peşini bırakmıyor

Trabzonspor'dan Lille transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransa'ya gideli 2 ay olmasına rağmen transfer için listeye eklendi. İtalyan temsilcisi Lazio, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için Lille'in kapısını çalacak.

Trabzonspor'da yaptığı çıkışla birçok Avrupa devinin transfer listesine girmesine karşın 16,5 milyon Euro karşılığında Lille'e giden Yusuf Yazıcı için Lazio inadından vazgeçmiyor.

Lazio vazgeçmiyor

Lille'den önce Trabzonspor'la masaya oturmasına rağmen Milinkovic Savic'i satamadığı için Yusuf Yazıcı transferini gerçekleştiremeyen Lazio'nun yıldız futbolcuyu hala yakından takip ettiği belirtilirken, Arnavut Sportif Direktör Iglı Tare'nin yakın bir zaman içerisinde yeniden harekete geçeceği ifade edildi. Lig 1'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçında görev alan 22 yaşındaki yıldız futbolcu henüz gol ve asist yapamazken, Yusuf'un Reims deplasmanında gördüğü kırmızı kart ise Christophe Galtier'i hayal kırıklığına uğratmıştı.


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ads by AdMaticAkşam'ın haberine göre; Milinkovic Savic'i astronomik bir bonservis bedeli karşılığında Premier Lig'e göndermeyi planlayan Lazio'nun bu transferi gerçekleştirir gerçekleştirmez Yusuf Yazıcı için Lille'le masaya oturacağı ifade ediliyor.

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