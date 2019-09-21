İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Dünya Otomobilsizlik Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftasının" son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü.



Bu nedenle İstanbul'da Beykoz sahil yolu; Şişecam fabrikası trafik ışıklarından Yalıköy'e kadar saat 10.00 ile 13.00 saatleri arası, toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.



Sürücülerin bu saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.