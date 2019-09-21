Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te BMC tarafından üretilen yerli pikap aracını inceleyerek şoför koltuğuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi.



Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise araçtan selamladı.



"Cam nereden açılıyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deneme sürüşünde araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu. Yetkili ise Erdoğan'a camın o kadar açıldığını söyledi. Erdoğan, aracın direksiyonun rahat olduğunu belirtti. Yetkiler ise aracın ses izolasyonun yapılacağını belirtti.