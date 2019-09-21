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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi Rodrigues şoku

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada Garry Rodrigues sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Sarı lacivertli takımda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Garry Rodrigues'in sakatlanması endişe yarattı.

Maçın 41. dakikasında Fenerbahçe atağı sırasında sol bacağından sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan Rodrigues’in yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi. Max Kruse, Rodrigues'in yerine sol kanada geçti.

Yıldız futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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