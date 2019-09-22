Emre Belözoğlu nasıl veda etmek istediğini anlattı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, ''Benim adıma sezon iyi başlasa da önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum.'' dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü virajını kayıpsız geçti ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Kadıköy'deki maça yedek kulübesinde başlayan ve Garry Rodrigues'in sakatlanması sonrası oyuna giren Emre Belözoğlu, 2-1'lik galibiyeti yorumladı.

''Herkese mücadele etmeyi gösterdi''

Emre, "Biliyorsunuz Neslican kardeşimizi kaybettik. Kendisine rahmet diliyorum. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz. Ömrümüz geliyor geçiyor ama rengi ne olursa olsun herkese mücadele etmeyi gösterdi ve aramızdan öyle ayrıldı. Herkese örnek bir duruş gösterdi, mekanı cennet olsun. Kazanmak önemliydi.'' dedi.

''Ben bu takımın bir parçasıyım''

''Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor.'' diyen Emre, ''Zor kazanılan maçlar önemli oluyor bu periyotta. Daha önce skoru koparabilirdik, pozisyonlarımız da var. 2-1'den sonra oyun dengelendi, Ankaragücü de gol atabilirdi. Bu tür maçları daha erken koparabilmemiz adına daha erken gol bulmamız gerekiyor. Kazanarak derbiye gitmek mutluluk verici. (Emresiz Fenerbahçe Emreli Fenerbahçe) Bunu gerek medyada gerek sokağa çıktığımda gerekse Fenerbahçe taraftarından duyuyorum, teşekkür ediyorum. Fakat ben bu takımın bir parçasıyım. Ben sahada olsam da olmasam da takım elinden gelen özveriyi gösterecektir.'' ifadelerini kullandı.

''Şampiyonlukla veda etmek istiyorum''

Emre sözlerini şu şekilde devam ettirdi; ''Başakşehir'de 4 sene boyunca iyi mücadele ettik ama burada, taraftarın gücünü arkanızda hissediyorsunuz. Benim adıma sezon iyi başlasa da önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum. En büyük gücümüz taraftarımız, bizim arkamızda dursunlar yeter."