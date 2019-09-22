Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan MKE Ankaragücü, Adil Rami'nin hatalı pası sonucu gelişen atakta Orgill'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole hemen cevap veren Fenerbahçe, 20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Zanka'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda baskılı oyununa devam eden Fenerbahçe, 73. dakikada Max Kruse'nin pasında Vedat Muric'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

Kadıköy'deki yenilmezlik serisi sürdü

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de çıktığı son 15 lig müsabakasında da mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra iç sahada yaptığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Vedat Muric 2 maç sonra

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısında galibiyet golünü kaydeden Kosovalı milli futbolcusu Vedat Muric, ligde 2 maç sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakalarda birer kez skor tabelasını değiştiren 25 yaşındaki santrfor, son 2 karşılaşmada ise suskun kalmıştı.

Bu sezon forma giydiği 5. müsabakada 3. kez fileleri havalandıran Muric, ligin 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde de Fenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydetmişti.

Zanka siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile çıktığı 5. maçta gol atma sevinci yaşadı.

Garry Rodrigues sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, mücadelenin 38. dakikasında sakatlık yaşadı.

Rodrigues, MKE Ankaragücü ceza sahası önünde yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşına verdiği pasın ardından kendisini yere bıraktı. Daha sonra ayağa kalkarak saha kenarına gelen Rodrigues'e sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Yapılan kontrollerin ardından maça devam edemeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

Tolgay Arslan bu sezon ilk kez

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Ligin ilk 2 haftasında sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 2 müsabakada ise yedek kulübesinde bulunmasına rağmen forma giymemişti.

Tolgay, 86. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.