Siirt'te hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT'te hava destekli düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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