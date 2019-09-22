Siirt'te hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Polis kılıklı çetenin ellerine tutuşturduklarıyla öten iki medya bülbülü: Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı

Nazlı Ilıcak cezaevinden mektup yazdı! Her şeyimi aldılar elimden

Fenerbahçe'den FETÖ'cü Hakan Şükür ve Kaya Çilingiroğlu isyanı

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Bülent Arınç'tan yeni parti tepkisi! Bazı boşboğazların yaptığı gibi...