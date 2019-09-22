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Siirt'te hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT'te hava destekli düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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