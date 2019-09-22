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MSB duyurdu: Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-3 Harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " denildi.

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