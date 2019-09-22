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İşte Garry Rodrigues'in son durumu

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edilen Garry Rodrigues'in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.

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