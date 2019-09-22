CHP'li Engin Özkoç'tan Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Egemen Bağış'ın Çekya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili ''Türkiye'de itibarı tükenmiş, dinimizle, ayetimizle dalga geçen, rüşvete karışmış, istifa ettirilmiş bir insan, hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek.'' yorumunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Egemen Bağış'ın Çekya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanmasını eleştirdi.

Sakarya'da CHP İl Başkanı Erdoğan Isır ve parti yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Özkoç, şunları söyledi:

"Çek Büyükelçiliği'ne atanan kişi kim? Rıza Sarraf'la milyon dolarlık rüşvet davasına adı karışmış Egemen Bağış. Dinimizi ayetlerle ilgili konularda yaptığı telefon konuşmalarında dalga konusu haline getiren Egemen Bağış. Sarraf'ın bürokratik işlerini takip eden, onun emrinde bir bürokrat gibi çalışan Egemen Bağış.

''Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek''

Sarraf'ın ulusal arenadaki yolsuzluklarında birebir ilişkilendirilen Egemen Bağış. Türkiye'de itibarı tükenmiş, dinimizle, ayetimizle dalga geçen, rüşvete karışmış, istifa ettirilmiş bir insan, hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek. Ama yukarıdan bir el uzanıyor, ne rüşvet davalarıyla ne yolsuzluk iddialarıyla ne milletin aklıyla, vicdanıyla, diniyle dalga geçmesine bakmadan onu büyükelçi atıyor. Dış politikayı böyle ahbap çavuş ilişkisiyle yönetiyorlar, bedelini evlatlarımız canıyla ödüyor."

Mustafa Yeneroğlu da tepki göstermişti

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası 2013'te bakanlık görevinden istifa eden ve Çekya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a 'Bakara' göndermesinde bulunmuştu.





''Saygı göstermemizi kimse beklemesin''

Yeneroğlu, Twitter hesabından, "Bilmezler mi ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da…' Bakara sûresi, 77 Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin! Hayırlı cumalar dilerim." paylaşımında bulunmuştu.