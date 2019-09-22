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15 Temmuz'da darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasına yansıdı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin yüklü miktarda mühimmat yağmaladığı o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor. Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor. Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor. Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor.

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