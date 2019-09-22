Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a Ahmet Türk tepkisi!

Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin son MYK toplantısında, “Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin son MYK toplantısında eleştirdi.

Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dediği iddia edildi.

Bülent Arınç ne demişti?

Arınç, yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili, "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.