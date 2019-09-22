Kolombiyalılar Falcao'yla şenlenecek

Radamel Falcao'lu Galatasaray'ın maçları artık Kolombiya'da canlı yayınlanacak.

Kolombiya'nın yetiştirdiği en önemli dünya yıldızlarından biri olan Radamel Falcao, ülkesinde canlı takip edilecek. Aynı zamanda Kolombiya Futbol Ligi'nin yayıncısı da olan Winsports TV kanalı, Galatasaray'ın lig maçlarını canlı yayınlayacak. Winsports'un Galatasaray haricinde bir Süper Lig maçını daha yayınlama hakkı bulunuyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle başlayacak olan yayın, Kolombiya'nın Türkiye'den 8 saat geride olması sebebiyle sabah saatlerinde gerçekleşecek. Kolombiyalı futbolseverler derbiyi izlerken Kolombiya'da saat sabah 11:00 olacak.

Türkiye ve Kolombiya arasında futbol sebebiyle ve Radamel Falcao aracılığıyla bir bağ kurulacak. Kolombiya'da da futbol büyük bir tutku ve Kolombiyalı futbolseverler tıpkı Türk futbolseverler gibi takımlarını ateşli şekilde destekliyor.