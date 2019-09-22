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Ekrem İmamoğlu açıkladı! 13 kişi işe alınacak 6 bin başvuru var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye bağlı şirketlerden Medya AŞ’ye 6 bin kişinin iş başvurusu yaptığını söyledi. İmamoğlu işe yalnızca 13 kişi alınacağını ifade etti.

Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yapan ve incelemelerde bulunan İmamoğlu, yürüyüş sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazeteciler, İBB’ye bağlı Medya AŞ’nin açtığı iş ilanı üzerine kaç kişinin işe alınacağını sordu. İmamoğlu, “6 bine yakın başvuru oldu, 5 bin 900 küsürdü en son. Aralarından 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz.

13 kişilik yer için 6 bin başvuru

Bu sadece İstanbul’daki değil, bütün Türkiye’deki işsizliğin geldiği son noktayı tarifliyor. 13 kişilik yer için 6 bin başvuru sayısı çok büyük. Burada çok sıkı bir denetim ve analizle işe en uygun insanları almaya çalışacağız. tümüyle hassas davranacağız, kimsenin şüphesi olmasın. 13 kişi için 6 bin başvuru üzücü aslında” dedi. Medya AŞ, geçen hafta açtığı iş ilanında birçok alanda medya çalışanını işe alacağını duyurmuştu.

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