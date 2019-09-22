Gençlerbirliği Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Lider olarak yoluna devam eden Alanyaspor zorlu Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle sahadan ayrılmak istedi. Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak için sahadaydı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle bitti.

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Seuntjens), Flavio, Toure, Polomat, Diallo (Dk. 61 Berat Ayberk Özdemir), Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu (Dk. 61 Ayite), Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Dk. 53 Bammou), Bakasetas (Dk. 77 Musa Çağıran), Junior Fernandes (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Cisse

Goller: Dk. 45+2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Candeias, Dk. 64 Polomat, Dk. 88 Fabricio (Gençlerbirliği), Dk. 51 Djalma Campos, Dk. 72 Welinton, Dk. 75 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)