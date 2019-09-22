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Suriye sınırına zırhlı araç takviyesi sürüyor

Şanlıurfa'da konuşlu 20'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan zırhlı araçlar Suriye sınırındaki Akçakale'ye sevk edildi. İlçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

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