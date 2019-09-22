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Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası cinayetle bitti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de karıştı. Bu sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Kızlardan birinin amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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