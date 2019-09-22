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Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya Filistin bayrağı cezası

Anadolu Ajansı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayraklı atkı açan İzlandalı Hatari grubundan dolayı İzlanda Devlet Televizyonuna (RUV) para cezası verdi.

Euronews'te yer alan habere göre; Avrupa Yayın Birliği (EBU), İzlanda'yı temsil eden müzik grubunun Tel Aviv'deki finalde Filistin bayraklı atkı açması nedeniyle İzlanda Devlet Televizyonunu (RUV) cezalandırdı.

EBU'nun, İzlanda'yı yarışmada temsil eden Hatari grubunun, Filistin bayraklı atkı açma eyleminin, EBU'nun 'siyasi hareketleri yasaklayan kurallarının ihlali anlamına' geldiği gerekçesiyle RUV'a para cezası verdiği belirtildi.

Öte yandan, EBU'nun RUV'a 5 bin avro para cezası verdiğini, bunun EBU'nun en alt sınır cezası olduğu aktarıldı.

EBU'nun resmi üyesi RUV'un ise verilen cezaya rağmen, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağı kaydedildi. 

Filistin bayrakları yarışmaya damgasını vurmuştu

İsrail'deki yarışmada puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yapmıştı. 

Hatari'nin bu hareketi yarışmaya damga vurmuş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hatari yarışmayı 232 puanla 10'uncu sırada bitirmiş, bu İzlanda'nın 2009'dan bu yana aldığı en iyi derece olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca yarışmada Amerikalı şarkıcı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da organizasyona damgasını vurmuştu.

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