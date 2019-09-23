Galatasaray beraberliği Sergen'i mutlu etmedi

Galatasaray ile sahasında berabere kalan ve bir puan alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın kritik karşılaşma sonrası konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın kazanamadıkları için mutlu olmadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Son dakika attığımız golle kurtardığımız puandan ötürü mutluyuz. Ama kazanamadığımız için mutlu değiliz. Oyuna başlarken kazanmak istiyorduk." dedi.

"Galatasaray'a karşı pozisyon vermemek imkansız"

Maçı bölümler halinde yorumlamak gerektiğini ifade eden Yalçın, "İlk 25 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Sonrasında şanssız bir gol yedik ve sonrasında takımın konsantrasyonu çok düştü. Alanyaspor maçında da böyle olmuştu. Bunu toparlamak istiyoruz ancak bir türlü toparlayamadık. İkinci yarı daha çok hücum yapmak istedik. Bekleyen bir takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi. Bekleyen bir Galatasaray'a karşı pozisyon vermemek imkansız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray çok iyi bir takım"

"Galatasaray çok iyi oyuncular almış, çok iyi bir takım" diyen Sergen Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de elimizden geleni yaptık, çok fırsat yakaladık. Bugün oyuncularımızın istediğinden ve mücadelesinden memnunuz. Kendi gücümüz doğrultusunda iyi şeyler yapabildik. Şunu söyleyeyim Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Maçın farklı hikayeleri var. İlk 25 dakika iyi oynadık, öne geçen biz olsaydık maç çok farklı olabilirdi. Maçın içinde kaldık, oyuncularımız çok istekliydi."