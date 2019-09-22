Nevzat Tarhan'dan o tepkiler için açıklama

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Neslican Tay tepkilere neden olan paylaşımı için yapılan eleştirilere cevap verdi. Tarhan, kanser nedeniyle kaybettiği eşini hatırlattı ve yapılan bazı eleştirilere katlanamadığını yazdı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kansere yenik düşen Neslican Tay için yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. "Ölüm bilinci" ifadesinin çarpıtıldığını söyleyen Tarhan,

Nevzat Tarhan'ın yaşam mücadelesini kaybeden Neslican Tay için yaptığı paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tarhan, paylaşımında Tay'ın kanser mücadelesiyle ilgili sözlerini alıntılayarak "Ölümle yüzleşebilseydi, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadelerini kullandı.

Tarhan'a sosyal medyadan tepki

Tarhan'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aynı üniversite öğretim üyesi olan Deniz Ülke Arıboğan, Tarhan'ın yazdıklarının kendi zihin dünyasında karşılığı olmadığını; ancak düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Hukukçu Kerem Altıparmak ise Tarhan'ın sözlerinin etik olmadığını ifade ederken yazar Tolga Akpınar da Tarhan'a Neslican Tay'ın dinden uzak olup olmadığını nereden bildiğini sordu.

Tarhan'dan açıklama geldi

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine twitter'dan açıklama yapan Tarhan, sözlerinin arkasında durdu ve eleştirilere cevap verdi. Kendisine empati yapması gerektiğini söyleyenler için eşini 10 yıl önce kanserden kaybettiğini hatırlatan Tarhan, paylaşımındaki "ölüm bilinci" ifadesine de açıklık getirdi.

İşte Tarhan'ın o sözleri;

İyiniyetli eleştirilere:10 yıl önce rahmetli eşimi kanserin dördüncü nüksünde kaybetmiş ve o tarihten beri O’nu unutamamış biri olarak #empati yapamadığımı söyleyemezsiniz.

1-#ölümbilinci geliştirerek #mindfulness tekniği ile rahatlamayı başarmıştım bunu paylaşmalıydım

2- #neslicantay Rabbine kavuştu,ruhu şad olsun.”Ölüm ve hastalık bizim düşmanımız değil hayatımızın öğretmenleridir.” Yüksek bir güce inanmanın #hayataanlamkatma ve #tesellietme gücünü yazmamı laiklikle ve bilimdışılık ile tanımlayanlara Şunları söylerim.

3-İnsan psişik bir varlıktır ve ölüm son değildir, Modern psikiyatrinin kurucularından #Jung ne diyor? https://youtu.be/zGDoF3YA3ck #inanıyorumohaldevarım, #NeuroQuantology böyle diyor, #inançbilimselbiralandır, sevdiklerimize dua edelim.