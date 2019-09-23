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Aziz Yıldırım sürprizi! Maçı tribünden izledi

Uzun süredir tribünlerde görülmeyen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kulübü başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez bir karşılaşmayı izlerken görüntülendi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez bir futbol karşılaşmasını tribünden takip etti.

Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi.

Ailesi ve dostlarıyla karşılaşmayı takip eden Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konulardan biri oldu.

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